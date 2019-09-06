Мужчина обошелся без фотографий жены на свадьбе и подвергся критике в сети

Пользователь Reddit под ником alongcamezeus рассказал, что сделал множество фотографий на свадьбе, но ни на одном из снимков не запечатлел жену. Он попросил сообщество оценить его действия.

По задумке, у новобрачных было по фотоаппарату, на который они могли делать фотографии на память, чтобы затем добавить их в альбом. Идея принадлежала невесте, и пользователь согласился.

После медового месяца они вместе посмотрели фотографии, и оказалось, что он не сделал ни одного снимка жены. При этом она сфотографировала его несколько раз с разными гостями. «Как только Сара увидела мои снимки, она определенно сдерживала слезы, и не от счастья», — пояснил он.

Мужчина снял чайку у церкви, некоторых гостей, вечерние огни, сделал множество странных снимков своих друзей. Его жена призналась, что очень расстроена тем, что он ни разу не сфотографировал ее в свадебном платье.

Автор поста пояснил, что на церемонии работал профессиональный фотограф, однако допустил, что поступил неправильно. В комментариях подавляющее большинство пользователей осудили его. Некоторые добавили, что ему нужно подумать, почему он игнорировал жену.

Пользовательница frowerlte подчеркнула, что дело не в фотографиях, а в том, что у супругов были разные ожидания от идеи с камерами. Она добавила, что нужно поговорить с женой, чтобы недопонимания было меньше, а не искать в этой истории правых и виноватых. Автор публикации признал, что ошибся, и обещал постараться исправить свою оплошность.

Ранее пользователи Reddit раскритиковали пару, решившую отпраздновать свадьбу с тортом, на котором был изображен мужской половой орган.

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