Мужчина узнал причину постоянных уходов жены из дома и пожалел ее

Пользователь Reddit с ником Bbqandspurs рассказал, что долгое время замечал, как супруга уходит из дома, и начал задумываться о возможной измене.

По его словам, жена почти всегда сильно заранее уходила на работу, но поначалу супруг не видел в этом ничего страшного. Однако вскоре он заметил, что она также стала уходить на некоторое время из дома по ночам. Супруга объясняла, что ходила за молоком или бананами, но никаких продуктов с собой она не приносила.

«Мой разум сразу ухватился за мысль об интрижке. Любовь моей жизни развлекается с каким-то придурком», — подумал тогда юзер. Из-за этого мужчина однажды предложил супруге заняться сексом перед тем, как она пойдет вечером за продуктами, но женщина отказалась.

После этого муж решил проследить за супругой и увидел ее заезжающей в ресторан Denny's. Зайдя внутрь, он заметил супругу выходящей из туалета. После долгого эмоционального диалога он узнал, что возлюбленная не изменяла ему, а лишь ходила в туалет.

Пользователь пояснил, что все это время супруге было некомфортно посещать туалет в их доме, поскольку она «не могла расслабиться». Позднее автор поста отметил, что после публикации жена решила побороть свое стеснение.

В комментариях некоторые пользователи рассказали о том, что тоже в той или иной степени испытывают подобные проблемы. Юзеры пояснили, что некоторые стыдятся, а другие были с детства приучены скрывать подобные действия в присутствии других людей в доме.

Ранее в июле пользователь Reddit рассказал сообществу, что уже будучи женатым установил приложение для знакомств Tinder и обнаружил там анкету супруги.

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