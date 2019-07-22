Мужчина использовал крем для депиляции в интимной зоне и прославился

Эндрю Чаппел (Andrew Chappell) применил крем для депиляции кожи подмышек, спины, груди и ног в интимной зоне и пожалел. По словам мужчины, он хотел избавить эту зону от волос, чтобы порадовать на день рождения свою жену, однако процедура превратила их ночь в кошмар.

На отзыв мужчины под кремом на Amazon обратила внимание британский бизнес-тренер Хелен Эйрес (Helen Ayres). Он был опубликован еще в 2012 году, однако до сих пор не привлекал широкого внимания. История Чаппела заставила женщину вспомнить, как однажды она использовала ментоловые салфетки от заложенности носа в качестве туалетной бумаги.

Автор отзыва на Amazon рассказал, что решился на депиляцию после того, как ему сказали, что его «причиндалы выглядят как пожилой растафари». «Будучи немножко романтиком, я решил, что сделаю это в день рождения жены», — начал экспериментатор.

Дождавшись пока жена приготовится спать, он намекнул на сюрприз и удалился в ванную комнату. Он нанес на интимную зону крем и начал ждать эффекта. Сначала он почувствовал тепло, которое скоро сменилось интенсивным покалыванием.

«До той ночи религия мало что значила в моей жизни, но внезапно я захотел обратиться к любому богу, только бы остановить сильное жжение», — негодовал герой.

Чаппел попытался справиться с ситуацией. Он прошмыгнул в кухню в поисках того, что может охладить кожу в интимном месте. Для этого он использовал попавшуюся под руку банку мороженого и замороженную брюссельскую капусту, которую он безуспешно попытался зажать между ягодиц. Средство просочилось в кишку, что еще больше усугубило ситуацию.

На звуки в кухне пришла жена. «Она застала такую картину: я ягодицами вверх и с клубничным мороженным, капающим с моего колокольчика, заталкиваю кусочек замороженной капусты себе в зад и бормочу: "О-о-о, вот так хорошо"», — описал тот момент пострадавший.

Апогеем стало то, что один из качанчиков со скоростью вырвался и попал в именинницу. «Резюмируя, Veet удаляет волосы, достоинство и самоуважение», — пришел к выводу автор поста.

Как оказалось позже, герой истории не прочитал инструкцию к крему, в которой подчеркивалось, что средство противопоказано использовать на нежных интимных частях тела.

Отзыв семилетней давности рассмешил пользователей. В комментариях под постом один из микроблогеров отметил, что во время прочтения у него случилась истерика, которую он долго не мог унять.

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