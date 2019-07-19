Мужчина обвинил страдающих от менструации женщин в несексуальности и был унижен

Неизвестный пользователь сети раскритиковал в Facebook женщин, которые жалуются на боль и неудобства во время менструаций. На пост, вызвавший критику комментаторов, обратил внимание таблоид Mirror.

Мужчина разразился яростной речью, в которой переложил «вину» за критические дни на самих женщин. Он заявил, что «токсичная кровь» — это естественное последствие употребления в пищу мяса. «Вы не мужчины, что означает, что ваши предки по материнской линии не охотились. Они были в большинстве случаев собирателями и ели с земли», — пояснил он.

По словам пользователя, менструация — это кровоточивость пищеварительного тракта после поедания мяса. Он посоветовал женщинам есть салат и злаки, чтобы их тело не извергало кровь.

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Также мужчина заявил, что задача женщины состоит в том, чтобы быть женственной и «эстетически приятной». Он обвинил страдающих от менструальной боли девушек в несексуальности. «У меня нет сочувствия к вашей преувеличенной боли», — заключил юзер, добавив, что ему противна мысль о том, что кто-то использует тампоны или прокладки.

Комментаторы пришли в ужас от публикации незнакомца. Некоторые из них удивились необразованности мужчины, который предположил, что менструация происходит от употребления мяса и зарождается в кишечнике. Большинство обвинили его в неадекватности: «Это не может быть реальным», — заметил один из подписчиков. «Ты не просто не прав, ты глуп», — поддержал его другой.

Ряд пользователей удивились нелогичности автора: тот, считая менструацию отвратительной, призывал женщин не использовать гигиенические средства. «Он бы предпочел, чтобы мы истекали кровью из-за всего, на чем мы сидим?» — удивилась одна из них.

Ранее в марте микроблогер @ __sargee попал под шквал критики после того, как пошутил над менструальной болью. По его словам, сбитые от игры в футбол колени причиняют намного больше неприятных ощущений.