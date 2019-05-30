У журналиста «Би-би-си» заметили необратимую болезнь во время эфира

Редактор отдела технологий телеканала «Би-би-си» Рори Селлан-Джоунс (Rory Cellan-Jones) заявил, что у него нашли болезнь Паркинсона. В посте в Twitter он уточнил, что решился сообщить об этом после того, как телезрители заметили признаки заболевания.

Как сообщается на сайте телеканала, утром 30 мая Джоунс вышел в прямой эфир с рассказом про ввод технологии 5G в Великобритании в отдельных городах. Во время репортажа было заметно, что правая рука журналиста сильно трясется. В левой он постоянно держал смартфон.

«Несколько людей заметили, что у меня тряслись руки во время сегодняшней прямой трансляции по поводу технологии 5G. Пожалуй, самое время рассказать, что у меня недавно диагностировали болезнь Паркинсона. Я получаю хорошее лечение, и симптомы пока незначительные. Так что продолжаю жить обычной жизнью», — написал он.

В ответ Джоунс получил множество сообщений с пожеланиями успешного лечения и словами поддержки, в том числе и от коллег по работе.

Ранее ведущий популярной телевикторины Jeopardy! (аналог «Своей игры») Алекс Требек заявил о скором исцелении от рака поджелудочной железы. У него была диагностирована онкология четвертой стадии, но химиотерапия неожиданно дала очень хороший результат.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!