Редкое осложнение при беременности привело телеведущую к раку

У американской телеведущей Мишель Велес (Michelle Velez) после редкого осложнения при беременности развился рак. О течении болезни и ее лечении ведущая рассказала в шоу Today канала NBC.

По словам женщины, врачи диагностировали у нее молярную беременность — в таком случае эмбрион не развивается, но выкидыша не происходит, при этом образуется пузырный занос. В отдельных случаях это может привести к образованию злокачественной опухоли, которая дает метастазы.

«Когда у меня диагностировали молярную беременность, я была невероятно ошеломлена. Я никогда раньше не слышала о подобном», — отметила Велес. По ее словам, еще в августе тест подтверждал беременность, однако на первом УЗИ-исследовании врач обнаружил, что эмбриона не появилось.

Ведущая из Лас-Вегаса подчеркнула, что из-за болезни развился рак, она стала ужасно себя участвовать. «Это все равно что быть беременной, только сразу пятью-шестью младенцами. Было странно, ведь я знала, что беременность не удалась, однако все равно испытывала ужасное отвращение к еде», — рассказала Велес.

Болезнь встречается раз на одну тысячу случаев беременностей. Каких-либо предрасположенностей к ней нет. Как заметила сама Велес, нет веских причин того, что это произошло именно с ней, — «по-дурацки не повезло». В настоящее время ведущая проходит курс химиотерапии, она уверена, что поправится. Врачи также дают ей оптимистичный прогноз, ожидая полного выздоровления.

Ранее, в мае, бессменный ведущий популярной телевикторины Jeopardy! (аналог «Своей игры») Алекс Требек (Alex Trebek) сообщил, что у него нашли рак поджелудочной железы в четвертой стадии. Во время прохождения химиотерапии он сообщил, что высока вероятность полного исцеления.

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