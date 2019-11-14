Записка одинокого ветерана растрогала окружающих и позволила ему обрести друзей

Американский ветеран Дэйл Флауэрс (Lyndon Dale Flowers) из города Льюистон штата Мэн оставил в парикмахерской записку, содержание которой растрогало пользователей Facebook. На это обратил внимание канал Fox News.

Найденную записку опубликовали сотрудники парикмахерской. Мужчина писал, что готов заплатить за ужин с человеком, который захочет пообедать с ветераном в праздничный день. «Готов ли кто-то сходить на обед с местным ветераном-инвалидом на День ветеранов? Без машины. За мой счет», — написал от руки незнакомец, оставив номер своего мобильного телефона.

Письмо быстро разошлось по социальной сети. Многие стали оставлять слова поддержки ветерану, предполагая, что мужчина решился на такой шаг из-за крайней степени одиночества. Его записка не осталась без ответа. Одна из жительниц штата Мэн Сэнди Уошер (Sandy Washer) ответила на предложение ветерана. Женщина не осталась равнодушной, поскольку ее отец также прослужил в армии 20 лет. Вместе с семьей Уошер проехала 40 минут на автомобиле, чтобы встретиться с Флауэрсом и вместе пообедать. Мужчина пришел в восторг от поступка семьи.

Тем временем ветеран начал получать все больше предложений от незнакомых ему людей — они приглашают его провести с ними время и в другие праздники, такие как День благодарения и Рождество.

В феврале ветеран американских ВМС Джон Армао Рэбер (John Armao Reber) обратился к своим подписчикам в Facebook с просьбой отыскать потерянную в самолете кепку, которую он носил более 45 лет. Запись стала вирусной, в итоге головной убор удалось найти.

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