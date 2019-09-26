Девушка написала мертвому брату и неожиданно получила ответ

Пользовательница Reddit с ником Ruthless0903 рассказала о том, как неожиданно получила сообщение с номера, принадлежавшего ее мертвому брату.

Ruthless0903 призналась, что со времени смерти брата в марте 2019 года она продолжала часто писать ему, потому что ей нравилось думать, что он может это читать. В сентябре она отправила ему сообщение о том, как сильно по нему скучает, и внезапно получила ответ: «Мне жаль слышать, что ты по кому-то скучаешь, но, к сожалению, это неверный номер».

Девушка поняла, что номер ее брата отдали другому человеку, и объяснила ему ситуацию. Выяснилось, что новый владелец номера в настоящий момент столкнулся с похожей ситуацией, так как его племянница находится при смерти. Он сказал девушке, что понимает ее, и предложил писать ему, когда ей захочется.

Ruthless0903 поблагодарила незнакомца, и тот в ответ написал, что готов выслушать ее мысли и чувства о брате. «Иногда помогает просто вспомнить о хороших временах», — отметил он. Девушка, в свою очередь, предложила ему поделиться своими чувствами, если он захочет.

В комментариях к посту пользовательница пояснила, что ее брат был известным игроком в покер по имени Майкл Мюррей (Michael Murray). Он долгое время страдал от депрессии и героиновой зависимости.

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