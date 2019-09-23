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Работники ночной смены рассказали о самых странных случаях на работе

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Пользователи сети, работавшие в ночную смену, рассказали о странных случаях, происходивших с ними в рабочее время. Свои истории они поведали в тематическом треде на Reddit.

Комментатор под ником notslackingatworkno пожаловался, что во время работы в ночную смену становился объектом приставаний нетрезвых посетителей. Один из них даже предложил ему деньги за интимную связь. Не восприняв отказ сотрудника всерьез, он долго ждал его на парковке в машине. Когда юзер собрался домой, он обнаружил незадачливого кавалера, надеявшегося всучить ему наличные. «Мне пришло в голову, что я, вероятно, мог бы просто взять деньги чувака и бежать, но я правильно оценил, что это будет действительно глупо», — пояснил он.

Пользователь SuetyFiddle работал в кафе на вокзале, когда один из посетителей захотел расплатиться за заказ собственным пением. Оказалось, что хорошо одетый пожилой мужчина заказал кофе и пирог, однако не мог расплатиться. Позднее он нашел его в компании строителей, которые согласились угостить его бутербродами за пение. «В конце концов позвонил в местную полицию, чтобы присмотрели за ним, пока он не сядет утром в поезд», — заключил он.

Юзер littleredhoodlum, работавший ранее на бензоколонке, рассказал, что во время торнадо спас нескольких посетителей, укрыв их в промышленном холодильнике. Многие рассказывали, что повидали разных мелких воришек, которые были готовы бесстыдно прикрыться любым, даже крайне сомнительным поводом, чтобы унести товары, не расплатившись.

Ранее пользователи Reddit назвали лучшие способы избавиться от телефонных звонков мошенников. Многие советовали представляться полицейскими, другие изображали сумасшедших.

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