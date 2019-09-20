Вегетарианец узнал правду о мармеладе и был потрясен

Пользователь Reddit под ником hollieg0lightly рассказал о том, как его коллега был шокирован рассказом о происхождении желатина, с помощью которого делают мармелад. Его реакция позабавила подписчиков треда.

По словам автора поста, он держит на рабочем столе упаковку мармеладных медведей и часто угощает ими коллег. Зная, что один из них вегетарианец, он не стал предлагать ему сладости. «О, извини, точно! Тебе это не понравится», — сказал он ему.

Однако коллега возразил, что очень любит мармеладных мишек. Удивленный hollieg0lightly заметил, что в этом продукте есть говяжий желатин. «Что ты имеешь в виду под говяжьим желатином? Почему они используют его вместо обычного желатина?» — удивился вегетарианец.

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На замечание о животном происхождении желатина коллега пришел в ужас: «Ты серьезно? Ты не серьезно, верно? Я люблю жевательных медведей. Мой ребенок и я едим их вместе все время», — заявил глава семьи вегетарианцев. Автор треда с горечью заметил, что разрушил «блаженно невежественную любовь вегетарианца к медведям».

Многие участники треда удивились неосведомленности коллеги: они заявили, что любой вегетарианец должен знать, что желатин имеет животное происхождение. Они заметили, что производители вегетарианского питания специально вводили в ассортимент веганский мармелад на основе пектина, чтобы избежать неприятных ситуаций. «Отказ от зефира был самым тяжелым моментом для меня, когда я стал веганом», — поделился один из комментаторов.

Весной в издании Vice вышел материал о советском гематогене. Согласно данным исследователей, приведенным в статье, многие любители этой сладости не знали, что она производится с использованием бычьей крови.

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