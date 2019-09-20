Женщина прилюдно разоблачила личную жизнь коллеги и попала под шквал критики

Пользователь Reddit под ником littlegreenworm пожаловался на коллегу, рассказавшую сослуживцам о его семье и личных интересах. Комментаторы поддержали его и раскритиковали любопытную сотрудницу.

Автор уточнил, что не стыдится своей семьи, а тщательно оберегает ее, разделяя рабочее и личное пространство. В то же время его коллеги любили обсуждать личные дела и нередко вовлекали его в беседу, — и юзеру приходилось уходить от вопросов. «Таким образом, никто из моих коллег не знал, что я состою в браке, у меня есть дочери-близнецы и очень активная личная жизнь», — заметил он.

Однако новая коллега по имени Мелинда задалась целью узнать подробности его личной жизни. Получив отказ в личной беседе, она принялась шпионить в сети. Однажды, загадочно улыбаясь, она рассказала всем коллегам о его семье, собаке, месте жительства, характеристиках дома и многочисленных интересах. «Я уже сообщил о ней в отдел кадров», — заявил littlegreenworm, удивленный такой бестактностью.

Коллеги оказались на стороне Мелинды: один из них заявил, что она испытывала боль из-за его недоверия к коллективу. Автор пытался пояснить, что уважает каждого из них, однако никогда не приносит работу домой и наоборот. «Я никогда не лгал им, я никогда не давал им ложную информацию, я никогда не выдумывал диких историй о своей жизни», — оправдывался пользователь. Он попросил подписчиков треда рассудить, кто прав в сложившейся ситуации.

Комментаторы заступились за автора. «Честно говоря, я разозлился, прочитав твой пост. Она отрывается, как самодовольный подросток», — заволновался один из них. Другой заявил, что поведение женщины могло быть опасным, ведь семья littlegreenworm могла участвовать в программе защиты свидетелей и разоблачение могло «превратить их жизнь в ад». По мнению большинства, жалоба в отдел кадров была вполне оправдана. Юзер FeetBowl заметил, что Мелинда создала в офисе враждебную среду, настроив коллег против автора.

Ранее пользователь Reddit заявил, что не хочет идти на свадьбу дочери, так как там будет нынешний муж его бывшей супруги. Комментаторы осудили его, заметив, что он подумал в этой ситуации только о себе, а не о счастье своего ребенка.

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