В сети перечислили самые странные предпочтения в сексе

Пользователь Reddit с ником Throwaway42042069666 спросил сообщество о том, какие самые странные предпочтения в сексе им известны от друзей и близких. Тред за 12 часов набрал более 13 тысяч комментариев и 39 тысяч лайков.

Юзер stealingfirst рассказал о друге, которому нравилось холодное оружие. Ему было приятно получать и оставлять порезы во время интимной близости. А ruser777 отметил, что девушка его друга не хочет заниматься сексом, пока не будет пьяна.

По словам пользователя woolmittensarewarm, однажды ему пришло письмо от коллеги по работе с предложением заняться сексом с его супругой. При этом он пояснил, что был знаком с его женой, но не настолько близко. MotterFodder вспомнил о друге, который уже более 15 лет женат, однако, по его словам, у пары никогда не было секса. «Ни разу. Они пытались, но безуспешно. Он не хочет идти к врачу. Они оба до сих пор девственники», — объяснил юзер.

Link-to-the-Pastiche написал о знакомой ему паре, в которой мужчине нравится «игра в некрофилию». По его словам, супруг просит возлюбленную принять очень холодный душ, а затем неподвижно лежать на кровати, имитируя труп. thedavcarcol рассказал, что у его жены была подруга в школе, которая хранила все использованные презервативы в пакете под кроватью.

Вся галерея ««Я себя такой шальной императрицей чувствую!»» Продолжить Фото: Мария Ионова-Грибина 1 /16

Ранее в сентябре пользователи Twitter перечислили основные признаки измены партнера. Большинство юзеров посоветовали обратить внимание на новые черты в поведении партнера.

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