Названы верные признаки измены

Пользователи Twitter назвали основные признаки измены партнера. Свои публикации они помечали хэштегом #CluesTheyAreCheating. Первым его использовал аккаунт под названием Cheerleader Tagz.

Большинство юзеров советовали обращать внимание на изменения в поведении партнера. «Они вдруг начинают заботиться о своем внешнем виде. Ходят в спортзал, меняют питание, одеваются красивее», — поделился своими мыслями пользователь PharmaBlue. Сразу несколько комментаторов сошлись на том, что неверные партнеры становятся более ревнивыми и мнительными.

Для RageMichelle признаком измены возлюбленного стало то, что он поменял свои предпочтения в музыке. Девушка с ником BeckyKillinit отметила, что партнер может начать жаловаться на аллергию в районе шеи, таким образом пытаясь скрыть след от поцелуя.

Юзер ShanzoNoji посоветовал насторожиться, если человек невежливо разговаривает с партнером, но при этом смеется и улыбается, глядя в телефон. Acidic_Blonde добавила, что об измене может говорить также и то, что партнер начал заряжать телефон, кладя его экраном вниз.

Некоторые юзеры упомянули о важности деталей во внешнем облике бойфренда или девушки. «Блестки. Вы вдруг начинаете находить чужие волосы», — написала DweebNast-e.

Ранее пользователи Reddit рассказали о последствиях секса с партнерами лучших друзей. Одному из юзеров это помогло осознать свою сексуальную ориентацию, другой лишился близкого человека.

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