Люди рассказали о последствиях секса с партнерами лучших друзей

Пользователи Reddit рассказали, к чему привел секс с партнерами их лучших друзей. Тред с их историями набирает популярность на сайте.

Для многих такой поступок закончился потерей близких отношений с обоими людьми. Юзер IndWrist рассказал, что переспал с бывшей девушкой друга после того, как они расстались. Друг перестал с ним разговаривать, а девушка спустя какое-то время ушла от него. Комментатор Algor1dudum признался, что до сих пор чувствует стыд и вину от того, что когда-то также занялся сексом с девушкой друга.

Некоторым удалось сохранить дружбу, несмотря на произошедшее. «Airbnb. Горячая ванна. Вино. Нас четверо. Мы остались друзьями, но я понял, что мне не очень комфортно видеть, как кто-то другой доставляет удовольствие моему партнеру», — поделился воспоминаниями Lucia-pacciola.

Для пользователя Krinklekut все закончилось наилучшим образом. «Он с самого начала был непротив, даже советовал нам это сделать. Мы скоро женимся, а он мой шафер», — написал юзер. Жизнь комментатора Jimothyjonathans кардинально изменилась после секса, в котором участвовал он, его лучший друг и его партнер. «Я осознал, что я гей», — признался он.

Ранее пользователи Reddit назвали самые пикантные и нелепые случаи в игре «правда или действие».

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