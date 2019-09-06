Названы самые пикантные и нелепые случаи в игре «правда или действие»

Пользователи Reddit поделились историями о том, как они играли в игру «правда или действие», в которой люди по очереди отвечают на заданные им вопросы или выполняют желания, придуманные остальными участниками.

Большинство историй были связаны с тем, что у игроков появлялась возможность стать ближе с человеком, который ему нравился. «Я узнал, что у нас с девушкой взаимная симпатия», — признался пользователь JeremyJammDDS. Юзер Nonuniqueusername's с помощью игры познакомился со своей будущей женой. «Она спросила у меня: "Какая одежда на девушках тебе нравится?" На следующий день она пришла ко мне в гости в такой одежде», — рассказал он.

Комментатору Jackspicerii игра помогла найти друга. «Я даже не играл, а он попросил девушку, которая мне нравилась, поцеловать меня. Позднее мы начали очень хорошо общаться», — вспомнил юзер. Inventas с помощью игры стал увереннее в себе, так как узнал, что популярная в его классе девушка фантазировала о нем.

Некоторым участникам игры приходилось выполнять нелепые и смешные действия. Пользователь Cameronward описал, как два близнеца намазали себе грудь взбитыми сливками и терлись друг об друга. Друзья подписчицы треда Senpaihentai использовали длинные волосы девушки для того, чтобы помыть полы. Senpaihentai призналась, что сейчас ей смешно вспоминать об этом.

Ранее стриптизерши и девушки по вызову рассказали в сети о своих впечатлениях от первого рабочего дня в индустрии. Некоторые из них заметили, что опыт был положительным и приятным.

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