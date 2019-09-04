Мужчины перечислили самые странные ситуации при посещении туалета

Пользователи Reddit поделились самыми странными ситуациями, произошедшими при посещении общественных туалетов. Тред собрал более тысячи комментариев.

Комментатор moose184 рассказал, что однажды посетил туалет на стоянке грузовиков. По его словам, в уборной было по крайней мере 20 кабинок, и все были заняты. «Все были заняты делом одновременно и из-за этого начали смеяться. В итоге около 30 мужиков одновременно хохотали», — отметил он.

Пользователь MonsieurMollusk отметил, что однажды при посещении туалета в аэропорту увидел пожилого мужчину, который расстегнул ширинку и начал справлять нужду на человека, стоящего перед ним. «Я решил выйти оттуда и услышал лишь громкое "Что за черт?" Не знаю, что было после», — добавил мужчина.

BMW550i рассказал, что однажды попал в уборную с нетерпеливым мужчиной. Устав ждать освобождения кабинки, неизвестный кинул в дверь лежащий рядом шлакоблок. В результате строительный камень ранил человека. На место происшествия пришлось вызвать полицию.

Юзер portraitopynchon вспомнил более приятную ситуацию. Во время фестиваля Burning Man в американской пустыне он искал туалет. Один незнакомец показал ему комнату, где находилась уборная. «Каждый сантиметр стен был покрыт свежими цветами, внизу были зажжены свечи, которые плавали вместе с лепестками цветов в маленьких лужах душистой воды», — расписал туалетную комнату пользователь. Он заключил, что это был «волшебный туалет», о котором он вспоминает по сей день.

Юзер onehourworkweek пересказал разговор двух парней у писсуаров. «Услышал, как один говорит другому: "И это ты называешь пенисом?" Я прямо там умер от смеха», — рассказал он.

Ранее пользовательница Twitter Сара Шауэр (Sarah Schauer) опубликовала две фотографии ванных комнат, интерьер которых показался другим юзерам пугающим и неприятным.

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