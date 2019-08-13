От фотографий худших ванных комнат у зрителей проступил холодный пот

Интернет-пользовательница Сара Шауэр (Sarah Schauer) опубликовала у себя в Twitter две фотографии ванных комнат, интерьер которых показался другим юзерам пугающе плохим. Пользователи поспорили, какая ванная хуже, и не пришли к единому мнению.

На первом снимке стиральная машина стоит на специальной подставке над унитазом, а на втором ванна расположена рядом с лестничным проходом. Самой Шауэр первое фото напомнило игру в «русскую рулетку», а житель дома на втором фото, по ее мнению, должен был постоянно поскальзываться.

Некоторым комментаторам снимки показались похожи на кадры из фильма ужасов «Пункт назначения», а другие предположили, что архитектор этих помещений был нанят еще и для того, чтобы убить их хозяев. «От первого фото у меня холодный пот проступает», — признался Father.

Шауэр отметила, что не может определиться, какая ванная хуже. Одни считали, что гораздо опаснее сидеть под стиральной машиной, которая может упасть, а при падении со ступенек можно выжить. Другие отмечали, что сидя под стиральной машиной, можно найти время на то, чтобы складывать постиранные вещи.

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