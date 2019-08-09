Оптическая иллюзия с исчезающими машинами поставила зрителей в тупик

Видео: @DannyDutch / Twitter

Пользователь сети под ником Даниэль Датч (Daniel Dutch) опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео, при просмотре которого кажется, что машины исчезают с дороги. На запись, собравшую сотни тысяч просмотров, обратил внимание таблоид Daily Mail.

«Да, эта дорога ведет в никуда», — подписал Датч публикацию. При взгляде на кадры создается ощущение, будто автомобилисты сворачивают на перекрестке налево и бесследно исчезают у обрыва моста.

Оптическая иллюзия поставила пользователей сети в тупик. Некоторые из них решили, что на записи Бермудский треугольник, в районе которого якобы происходят аномальные явления. Другие комментаторы признались, что увиденное изрядно их озадачило, и попросили объяснить, как такое возможно. Под публикацией также шутили, что машины направляются в Хогвартс — школу волшебников из серии романов про Гарри Поттера.

В комментариях юзер под ником @ab041937 объяснил, что видео снимали с крыши веранды. «На крыше собралась вода и грязь, и кажется, будто это река. А ограждение напоминает мост», — добавил он.

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