В сети нашли новую сбивающую с толка цветовую иллюзию

Спустя годы после превратившегося в популярный мем интернет-спора о цвете платья, пользователям сети предложили обсудить цвет обуви Crocs. Как сообщает BuzzFeed, с инициативой выступил нейробиолог из Нью-Йорка Паскаль Валлиш (Pascal Wallisch).

На фотографии запечатлена сама обувь, а также носки одного с ней цвета. Снимок сделан на темном фоне.

Пользователей просят ответить на три вопроса об изображении: какого цвета обувь, белого ли цвета носки и как часто люди вокруг носят подобные носки. Группа ученых пообещала проанализировать собранные данные и объяснить эффект со снимка.

В феврале 2015 года в соцсетях горячо спорили о цвете платья, фотографию которого опубликовала одна из пользовательниц Facebook. Кто-то писал, что платье синего цвета с черным, а кто-то настаивал, что оно бело-золотое.

Тот наряд на самом деле был синим. Из-за неправильной цветопередачи некоторые стали жертвами оптической иллюзии. Мем был так популярен, что даже получил название «феномен синего или белого платья».

Позднее в соцсетях появлялись другие подобные споры из-за цвета одежды или обуви. Например, в конце декабря 2015 года пользователь Tumblr опубликовала снимок куртки, которую считала черно-коричневой. Однако подруга утверждала, что вещь бело-голубого цвета. Мнения юзеров о цвете также разделились.

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