Рот с аномальным количеством зубов заставил пользователей мучиться кошмарами

Реклама с фотографией рта с аномально большим количеством зубов взволновала пользователей сети. Снимок разместил в своем Instagram сервис по отбеливанию зубов HiSmile.

«Мы отбелим все ваши зубы. Отметьте друга, чтобы заинтересовать и его», — говорилось в подписи к публикации. Судя по фото, во рту было около 40 зубов, хотя нормальное их количество, как правило, составляет от 28 до 32.

«Эта картинка разрушила мое утро. Выглядит кошмарно», — жаловался один из пользователей. «Не могу оторваться. Это магия вуду?» — в шутку предполагал другой. «Мне нехорошо от этого», — писал третий.

Большинство предположили, что компания увеличила количество зубов во рту с помощью графического редактора для привлечения внимания к посту.

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