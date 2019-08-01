Реалистичная кукла-копия живого ребенка вселила страх в наблюдателей

Британская пара блогеров Крис и Сара Ингем (Ingham) напугала подписчиков тем, что выставила на продажу куклу-копию своего новорожденного сына Джейса (Jace). Об этом пишет BuzzFeed.

Кукла была изготовлена дизайнером Мэри Шортл (Mary Shortle) и скопировала Джейса, когда тому было две недели. Ее можно приобрести на сайте магазина Шортл за 279 британских фунтов (около 22 тысяч рублей).

Дополнительно также можно купить к игрушке такие аксессуары, как ползунки, подгузник, одеяло и свидетельство о рождении, якобы вручную подписанное семьей. Самых преданных фанатов, купивших игрушку, обещают пригласить на специально организованную в честь Джейса вечеринку.

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Ингем сказали, что для покупки доступны лишь 250 кукол. Одну они подарили двум своим дочерям — Изабель (Isabelle) и Эсме (Esmé).

Многие пользователи не оценили творчество родителей. В их числе были также те, кто регулярно следит за жизнью пары. «Очень странное решение — продавать куклу вашего ребенка. Меня это тревожит. Я бы никогда такую не купила!» — призналась одна из поклонниц блога семьи. «Представить страшно, какие извращенцы могут это купить», — высказывал свое мнение другой.

Крис заявил журналистам, что негативных комментариев меньшинство. «Они совсем не обращают внимания на позитивную сторону вопроса, и это очень грустно», — сказал он.

Семья Ингем ведет блог о своей жизни на YouTube, на их канал подписаны больше миллиона человек. У Сары и Криса, помимо Джейса, еще трое детей: 13-летняя Изабель, 9-летняя Эсме и семилетняя Исла (Isla).

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