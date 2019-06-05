Купившую пугающую куклу женщину предостерегли от кровавых последствий

Пользовательница под ником TheNerdyVixen испугала микроблогеров куклой, которую приобрела в магазине антиквариата. Фото с покупкой она опубликовала на своей странице в Twitter.

По словам девушки, она присмотрела игрушку уже давно, но никак не решалась ее купить. TheNerdyVixen назвала куклу Эбигейл и завела ей отдельный аккаунт в соцсети.

— Abigail: The Totally Not Haunted Doll (@abigail_haunted) 04 июня 2019, 15:45

Юзер попробовала покормить Эбигейл пиццей и смастерила для нее особый стул.

Некоторых комментаторов внешний вид куклы привел в ужас. Они в шутку предостерегли ее хозяйку от последствий покупки. «Ты проснешься посреди ночи, а она будет следить за тобой. Ты подумаешь, что тебе это привиделось, и снова заснешь. В следующий раз, когда ты откроешь глаза, она уже протянет к тебе руки», — предсказывал один из юзеров. «Мы все смотрели фильмы. Мы знаем, чем это заканчивается. Кровью и криками», — писал другой.

TheNerdyVixen позабавили комментарии подписчиков, но она пообещала каждое утро на всякий случай писать в Twitter, что с ней все хорошо.

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