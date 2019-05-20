В сети обсудили жуткие ночные дела и сравнили их с дневными

Пользователи Reddit обсудили обычные ежедневные дела, которые кажутся им жуткими в ночное время. Тред запустил юзер под ником xii_G0BeASt_-M0dEx, задав вопрос «Что нормально делать в три часа дня, но в три часа ночи — жутко?»

Тред собрал 35 тысяч лайков и почти десять тысяч комментариев за несколько часов. Пользователи вспомнили сюжеты фильмов ужасов и заметили, что такие действия, как забавы с ребенком во дворе, копание земли или игра на органе в костеле могут приобрести пугающий эффект в ночное время.

Комментатор EmileWolf рассказал историю своего знакомого, которого арестовали прямо у его дома за поиски растений на лужайке. Мужчина был биологом. Полицейские потребовали его документы, однако они были в доме. Правоохранители приняли его за грабителя, не впустили в здание и арестовали. В итоге он отделался штрафом за то, что не смог оперативно предоставить удостоверение личности.

Также некоторые пользователи рассказали, что были очень напуганы после того, как голосовой помощник внезапно заговаривал с ними. «Пусть ваш Google Home или Alexa случайно скажут: "Извините, я этого не понял"», — предостерег один из них. Комментатор bskzoo подтвердил, что громкие звуки могут сильно напугать даже взрослых людей, — в частности, у него среди ночи взорвалась звуковая карта компьютера.

Еще один пользователь сообщил, что считает странным ночью махать рукой соседям. Многие восприняли его высказывание как повод для шуток. «Если они также копают ямы на заднем дворе в три часа ночи, было бы грубым не делать этого!» — заявил пользователь lilapre. Некоторые заметили, что в таком случае можно было бы обсудить то, что спрятано в ямах.

Юзеры сошлись во мнении, что самыми пугающими ночью кажутся бытовые дела: вырубка деревьев, использование бензопилы, сбор дров или нарезка продуктов острым ножом.

В мае стало известно, что блогера, который оставлял в тредах на Reddit спойлеры к популярным фильмам и сериалам, заблокировала администрация ресурса. По его словам, он делал это из мести.

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