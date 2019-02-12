Девушка влюбилась в зомби-куклу и вышла за нее замуж

Жительница США вышла замуж за зомби-куклу. Об этом сообщает издание The Mirror.

Фелисити Кадлец (Felicity Kadlec) из города Винита, штат Оклахома, с детства проявляла интерес к фильмам ужасов и зомби. В 13 лет она получила зомби-куклу по имени Келли в подарок от отца. Спустя три года девушка начала испытывать к игрушке чувства, но всячески пыталась их подавить.

В 2018 году 20-летняя Кадлец потеряла отца. Утрата родного человека стала для девушки переломным моментом. Тогда она нашла утешение в игре с Келли, поскольку подаренная отцом игрушка приносила ей позитивные эмоции.

«Наконец, я разрешила себе открыться и быть самой собой. Я позволила себе те эмоции, которые испытывала глубоко внутри. Несмотря на недопонимание со стороны окружающих, сейчас я чувствую себя самой счастливой», — признается американка. — Я знала, что мы должны пожениться, и ждала наступления сентября, чтобы сыграть свадьбу».

Кадр: Caters Clips / YouTube 1 /4

По словам Кадлец, ее не пугает устрашающий внешний вид куклы. «Я вышла замуж за Келли не только потому, что принимаю ее такой, какая она есть. Я совсем не против, что у нее отсутствует челюсть», — объясняет девушка.

Она организовала свадебную церемонию, стараясь максимально приблизить ее к официальному торжеству. Как рассказывает американка, Келли выступила в роли жениха, поскольку, по ее мнению, кукла играет в их отношениях роль мужчины. Девушка также утверждает, что зомби-игрушке 37 лет.

«Свадьба» состоялась полгода назад в городе Тивертон в окружении восьми кукол и четырех друзей семьи. Стоимость организации праздника составила 500 долларов (32,8 тысячи рублей).

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