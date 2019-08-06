Судьи телешоу закричали от страха при виде изогнувшегося подобно пауку акробата

Канадский акробат Трой Джеймс (Troy James) напугал своим трюком зрителей и судей австралийского шоу Australia's Got Talent («Австралия ищет таланты»). Об этом пишет Daily Mail.

Джеймс продемонстрировал свои способности, согнувшись как паук и подойдя к одному из членов жюри — французскому шеф-повару Ману Фиделю (Manu Feildel). Он сказал мужчине лечь на кушетку, а сам начал ползать по нему. Фидель несколько раз вскрикнул от страха, пока остальные наблюдали за происходящим.

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Другая судья — актриса Люси Дюрак (Lucy Durack) — воскликнула, что представление Джеймса похоже на кошмар. «Я ничего подобного в жизни не видела», — произнесла певица Николь Шерзингер (Nicole Scherzinger), также входящая в состав жюри.

После выступления акробата Фидель признался, что ему не понравилось то, что он пережил, но он все равно отдал свой голос за участника.

В июне 2019 года зрителей передачи напугал иллюзионист, похоронивший себя заживо. Присутствующие на сцене спасатели были готовы оказать помощь засыпавшему себя гравием мужчине.

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