Пост Пугачевой в Instagram заставил поклонников поверить в ее смерть

Поклонники Аллы Пугачевой восприняли ее пост в Instagram как сообщение о смерти певицы.

В профиле Пугачевой было опубликовано изображение горящей свечи, сопровожденное комментарием: «Прощай, Алла». Так артистка отреагировала на новость о смерти фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ и вице-президента компании Mercury Аллы Вербер.

ПРОЩАЙ,АЛЛА.🙏 Фото опубликовано @alla_orfey

Многие поклонники восприняли эту фотографию как сообщение о смерти Пугачевой. «Что это???» — недоумевал один из подписчиков артистки. «Разве так можно ??? Вы ЧЕГО...» — отреагировала другая фанатка. «Господи, сердце чуть не выпрыгнуло», — поделилась пользователь Анна Уразаева.

Большинство пользователей признались, что Пугачева очень их напугала своим постом и попросили впредь уточнять, кого она имеет в виду в своем посте. Они воспользовались случаем, чтобы пожелать ей крепкого здоровья и назвать артистку «вечной певицей».

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