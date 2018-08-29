Названы блогеры-рекордсмены по накруткам подписчиков

Телеканал «360» попросил разработчика приложения, выявляющего соотношение реальных людей и ботов среди подписчиков, назвать число фейков среди подписчиков российских звезд Instagram. Результаты опубликованы на сайте канала. Имя и фамилия создателя-программиста не называется, авторы материала указывают, что он живет в Москве.

«Цель приложения — выявить и ликвидировать мертвую аудиторию для успешного продвижения», — рассказал разработчик.

По данным программы, среди 4,1 миллиона подписчиков Иды Галич 458 тысяч — боты, у Ольги Бузовой 1,2 миллиона ботов при 13,5 миллионах подписчиков, из 8,9 миллиона подписчиков Анастасии Ивлеевой ботов 218 тысяч. На Регину Тодоренко подписаны 129 тысяч ботов (всего — 4,7 миллиона подписчиков), на Алену Водонаеву — 411 тысяч (всего — 2,2 миллиона подписчиков), на Анастасию Самбурскую — 93 тысячи (из 9,3 миллиона пользователей), а на Викторию Боню — 890 тысяч (из 6,2 миллиона)

Накрутки звезд эстрады гораздо скромнее. На 1,7 миллиона подписчиков Николая Баскова приходится 56 тысяч ботов. На странице Аллы Пугачевой их всего 376 (из 1,6 миллиона подписок).

Из указанных знаменитостей «360» смог дозвониться только Галич, Ивлеевой и представителю Бузовой. Ивлеева отказалась от комментариев, перенаправив журналиста на своего помощника, Галич и представитель Бузовой опровергли накрутки. «Я проверяла своих и проверяла у других блогеров. Мы заливали в такую же программу. И мои показатели были самые лучшие. 400 тысяч ботов — немного. Это могут быть магазины, подставные аккаунты, что угодно. Естественно, я себе не покупала ботов», — сказала Галич.

Помощник Бузовой заявил, что о ботах говорят люди, «которые желают прославиться на чужой популярности, привлечь к своему бездарному имени внимание».

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