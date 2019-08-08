Обезьяна позаботилась об экологии и привела пользователей сети в восторг

Видео с обезьяной, экономящей воду, стало вирусным в сети. Об этом пишет TIME.

Животное сначала пьет из находящегося на улице индийского города Вриндавана крана, а затем закрывает его.

Пользователи Twitter были в восторге от поступка обезьяны. «Я просто ошеломлен. Возможно, животные и правда более чувствительны к окружающей среде, чем люди», — предположил один из юзеров. «Это великий урок от нашего древнего родственника! Прекрасно!» — восхищался другой.

Вринданава — святое место паломничества для последователей вайшнавизма — одного из направлений индуизма. Растущая популяция обезьян в городе начала представлять угрозу местным жителям и туристам, так как атаки животных на людей участились.

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