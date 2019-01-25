Шимпанзе полюбила уборку и прослыла сообразительной

dailymail.co.uk

В китайском зоопарке города Шэньян метровая шимпанзе самостоятельно прибиралась в вольере и прослыла сообразительной. На видео с ее участием обратило внимание Daily Mail.

На кадрах видно, как 18-летняя обезьяна по кличке Мэй Су (Mei Su) подметает вольер метлой и очищает его от листьев, имитируя работу сотрудников зоопарка. «Она наблюдала за нами очень пристально, поэтому мы дали ей метлу», — пояснил один из смотрителей. — Она долго держала ее в лапах и разглядывала, прежде чем начать нам подражать».

Листья, которые Мэй Су убирает на ролике, разбросали в клетке специально. Изначально их положили поверх еды, чтобы заставить животное искать ее. К всеобщему удивлению, вместо этого шимпанзе приступила к уборке. Мэй Су прибиралась предельно усердно, убирая листья не только с середины вольера, но и в углах и труднодоступных местах.

По словам персонала, по умственному развитию Мэй Су можно сравнить с трехлетним ребенком. Помимо уборки, шимпанзе без помощи посторонних открывает бутылку с водой и «играет в футбол».

В 2017 году сообщалось, что японские исследователи из университета Киото научили шимпанзе играть в «камень, ножницы, бумага». В эксперименте приняли участие семь обезьян, пять из них сумели освоить правила игры. Эксперимент повторили с 38 детьми в возрасте 3-6 лет. Скорость обучения оказалась той же.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!