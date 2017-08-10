Японцы научили шимпанзе играть в «камень, ножницы, бумага»

Видео: TheFriendsAndAi / YouTube

Японские исследователи из университета Киото научили шимпанзе играть в «камень, ножницы, бумага». Об этом рассказывается в работе, опубликованной 10 августа в журнале Primates.

В эксперименте участвовали семь обезьян. На установленном перед ними экране появлялись знаки бумаги и камня. Подопытным предлагали указать один из них. Верный выбор награждался угощением. Так продолжалось, пока животные не понимали, что нужно выбирать бумагу. После этого процесс повторялся для сочетаний камня с ножницами и ножниц с бумагой.

Правила игры сумели освоить пять из семи обезьян. Для этого им в среднем требовалось 307 повторов. Последняя стадия обучения, во время которой шимпанзе учились делать выбор между ножницами и бумагой, давалась животным особенно тяжело. Они долго не могли понять, что бумага, побеждавшая камень, проигрывает ножницам.

Эксперимент повторили с 38-ю детьми в возрасте 3-6 лет. Скорость обучения оказалась той же, а точность, с которой они выбирали верные знаки, зависела от возраста. Дети до четырех лет делали выбор наугад. По мнению исследователей, это означает, что способность решать задачи с пересекающимися комбинациями развивается у людей лишь в этом возрасте.

В 2013 году сообщалось, что два орангутанга из зоопарка британского города Блэкпул (графство Ланкашир) научились пользоваться видеокамерой и делать селфи.