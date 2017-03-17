В США суд решит вопрос о признании шимпанзе личностями

Апелляционный отдел Верховного окружного суда суд в Нью-Йорке начал разбирательство о том, нужно ли считать личностями двух содержащихся в неволе шимпанзе — Томми и Кико. Об этом в среду, 16 марта, сообщается на сайте американской зоозащитной организации Nonhuman Rights Project, обратившейся с соответствующим запросом.

По мнению президента объединения, адвоката Стивена Уайза, американские власти должны признать за этими человекообразными обезьянами ряд таких же прав, какие есть у людей. Юрист настаивает на том, чтобы их не содержали в неволе и выпустили в находящийся в штате Флорида заповедник, где условия приближены к природным.

Уайз подчеркивает, что, в соответствии с некоторыми положениями американского права, в отдельных случаях личностями в юридическом смысле могут быть признаны не только люди, но и организации, соответственно, это также применимо к шимпанзе.

В свою очередь живущие в Нью-Йорке владельцы Томми и Кико подчеркивают, что в дикой природе, без заботы человека, их питомцы не выживут. Хозяин Кико Кармен Прести рассказал, что его примат глух и ему нужно постоянное наблюдение ветеринара, а Патрик Лэвери, у которого живет Томми, в свою очередь, сообщил, что обезьяну должны были усыпить, поэтому он и взял ее к себе.

Это не первая попытка Уайза добиться от властей США признания шимпанзе личностями. В 2014-м суд в штате Нью-Йорк отказал ему в этом вопросе применительно к Томми и Кико, и он подал апелляцию.

Годом позднее адвокат также проиграл суд в Нью-Йорке о признании личностями еще двух шимпанзе — Геркулеса и Лео, которые стали объектами опытов в одной из лабораторий города. Судья Барбара Джаффе заявила ему, что понимает его попытки «распространить юридические права» на приматов, однако подчеркнула, что в Соединенных Штатах закон пока считает их собственностью, а не личностями.

Ожидается, что апелляционные слушания продлятся от пяти до восьми недель.

В ноябре 2016 года в Аргентине судья решила дело в пользу Ассоциации юристов по борьбе за права животных и постановила выпустить из зоопарка города Мендоса шимпанзе по кличке Сесилия. В течение нескольких лет ее держали в неподобающих условиях, и одиночестве отрицательно влияло на здоровье животного.