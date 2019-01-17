Из жизни
 
Последние новости
Сбивший девушку и пугавший свидетелей российский судья подал в отставку
Крещенские морозы оказались мифом 
Десятки танцовщиц исполнили тверк в разных позах в клипе City Girls
В Польше «украинских националистов» признали неконституционными
Американский банк признался в дискриминации женщин и чернокожих
Вице-премьер Татарстана назвал всех татарстанцев татарами
Затравленный Логинов остался без медали на этапе Кубка мира
Кассовые чеки оказались смертельно опасными
Рассекречен рапорт Жукова об освобождении Польши
Новости партнеров

Умер самый старый шимпанзе Японии

Перейти в «Мою Ленту»

В Японии в возрасте 69 лет ушел из жизни старейший шимпанзе страны по кличке Джонни. Работник нашел его тело 15 января, животное скончалось от естественных причин, сообщает издание The Japan Times.

«Средняя продолжительность жизни у шимпанзе составляет от 40 до 50 лет, так что он прожил довольно долго», — отметил представитель зоопарка.

Джонни не показывался на публике с 2017 года из-за старческих заболеваний, а с сентября почти не ел.

Животное перевезли в зоопарк Одзи города Кобе из Африки в 1955 году, когда ему было около пяти лет. За всю жизнь от него родились девять детенышей с пятью разными самками. Первенец Джонни, появившийся на свет в 1963 году, стал первым рожденным и выросшим в неволе шимпанзе в Японии. Шимпанзе был одним из главных любимцев местных жителей.

В декабре 2018 года сообщалось о кончине 50-летнего орангутана по кличке Раджанг из зоопарка британского города Колчестер. Животное очень любили местные жители, а одна из постоянных посетительниц зоопарка и вовсе считает, что он помог ей родить ребенка после шести выкидышей. Во время беременности она подошла к вольеру Раджанга, подняла футболку, и он поцеловал ее в живот через стекло. Женщина расплакалась от счастья и спустя несколько месяцев родила здоровую дочь.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Farewell, Johnny: Japan's oldest chimpanzee dies at 69
Британка поблагодарила орангутана за ребенка после шести выкидышей
Умер самый старый дельфин в неволе
Скорбящую обезьяну сфотографировали с мертвым детенышем на руках
Другие материалы рубрики
Из жизни00:03Сегодня

«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива»

Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
12:51Сегодня

Врачи спасли пациента от смерти с помощью 15 банок пива

11:35Сегодня

Посудомойке присудили миллионы долларов за прогулы

08:30Сегодня

Лунатик сделал предложение девушке во сне и забыл

Из жизни00:0115 января

«Русских здесь очень любят»

История россиянки о жизни в Греции
20:4016 января

Китайских учителей-одиночек отправят в «любовный отпуск»

07:40Сегодня

Парижская стриптизерша избила незадачливого туриста

06:42Сегодня

Мартышка отобрала у зеваки бутылку пива и опустошила ее

Из жизни00:0113 января

Взяли за копейку

Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
15:1316 января

Студент завел гигантскую сколопендру и посадил ее на себя

05:45Сегодня

Бургерам Трампа отказали в претензии на приличный ужин

06:5216 января

Трансгендер-миллионер пожаловалась на желание властей вновь сделать ее мужчиной

Россия
«Самые близкие отвернулись от меня»
Близкие убедили ее в том, что ВИЧ не опасен. Это едва не стоило ей жизни
Большой переезд
Федеральные чиновники переберутся в «Москва-сити». Что это изменит?
Любит наш народ
Такое могло случиться только в России: дикий тест на знание российской жизни
«Потребности я усмирила»
Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц
В сети потребовали уволить убившего спящего медведя губернатора
Депутат назвала сарказмом слова об отключении света малоимущим
Избившую пятиклассницу завуча отстранили от работы
Все материалы
Мир
США выходят из ракетного договора
Америка поставила России ультиматум. Мир ждет новая гонка вооружений?
Поляки отпраздновали день рождения Гитлера и пошли под суд
В Польше «украинских националистов» признали неконституционными
Японцы обратились к США за защитой от китайских хакеров
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа«Отношениям уже некуда ухудшаться»
Американский эксперт о санкциях, репутации России и китайской угрозе
В Сербии сорвали покушение на Путина
Преступник планировал атаковать российского президента с винтовкой и взрывчаткой
Сириец нашел убежище в Европе, подготовил теракт и сел
Все материалы
Бывший СССР
Тонут в величии
В Узбекистане победили старую диктатуру. Но уже готовы строить новую
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Красный поход
Большевики пошли на Таллин и потеряли два эсминца. Так у Эстонии появился флот
В Киргизии заговорили о признании русского языка иностранным
Порошенко пообещал минимизировать влияние России на украинские выборы
В Донбассе собрались устроить наводнение
Украинский депутат нарядился Чарли Чаплином назло Зеленскому
Все материалы
Экономика
Скрытые силы
Люди с аутизмом годами сидели без работы. Теперь их зовут в лучшие компании мира
Россия обвинила Белоруссию в миллионных потерях
Американский банк признался в дискриминации женщин и чернокожих
Уровень жизни россиян оценили с помощью бургера
Названы пострадавшие от резкого роста цен на электроэнергию
В «Русском доме» Давоса поспорят об энергетике, киберпреступности и е-коммерции
России предрекли экономический рекорд
Все материалы
Силовые структуры
Российский судья сбил девушку и запугал свидетелей
Он наехал на нее на пешеходном переходе. Полиция попыталась скрыть ДТП
Проводили по-королевски
На похороны авторитетов в России собираются целые города. Чем они это заслужили?
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Рассказавших о пышных похоронах криминального авторитета засудят за клевету
Сбивший девушку и пугавший свидетелей российский судья подал в отставку
Российского «водочного короля» задержали в Москве
Ненадежные наручники позволили участникам банды GTA напасть на конвой
Все материалы
Наука и техника
Накроет всех
От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов
Между делом
Они должны защищать Россию от ядерной угрозы, а делают диваны и кукольные домики
«Ходили в атаку на пулемет под анашой»
Зачем Сталин послал красноармейцев завоевывать Афганистан
Рассекречен рапорт Жукова об освобождении Польши
Кассовые чеки оказались смертельно опасными
Названа неожиданная опасность воды в туалетах
Предсказано полное исчезновение кофе
Все материалы
Спорт
«Счастлив, что меня сравнивают с отцом»
Сын Шумахера готов покорять «Формулу-1». Помешает ли ему семейная слава?
МЮ захотел удержать вратаря зарплатой в полмиллиона евро в неделю
Затравленный Логинов остался без медали на этапе Кубка мира
Усика шокировало состояние украинских дорог
Нурмагомедов отказал Макгрегору в реванше
Отказавшегося возвращать олимпийское золото россиянина призвали сдаться
«До сих пор фанатею от Федора»
Он вырос на боях Емельяненко. Но теперь готов отправить кумира на пенсию
Все материалы
Культура
«Народ не может противостоять силе, деньгам и власти»
Юрий Быков об отчаянии в России, скандале с сериалом про ФСБ и «Заводе»
«Баттл-рэп мертв, и мы трахаем его труп»
Ресторатор о любви к алкоголю, блогерах и судьбе Versus Battle
Тени и призраки
Красота, садомазохизм и демоны на снимках лучших фотографов Японии
Раскрыты гонорары Марата Башарова
Десятки танцовщиц исполнили тверк в разных позах в клипе City Girls
Решившая не возвращаться в Россию Волочкова вернулась в Россию
Назван главный кандидат на «Евровидение-2019» от России
Все материалы
Интернет и СМИ
Липовый мир
Несуществующие люди захватили интернет. На них зарабатывают реальные деньги
Яйцо с татуировкой разозлило Майка Тайсона
Невеста обязала подружек изменить внешность ради ее свадьбы и оскандалилась
Певицу из США признали символом России и атаковали лозунгами «Русские, вперед!»
Отслужившим в армии срочникам запретят соцсети
Круговорот кидалова
Россияне несут деньги экстрасенсам из телешоу. Разоблачения не помогают
Мужские мочки ушей скрыли на китайском телевидении
Все материалы
Ценности
Бородатый рейс
Самые модные мужчины каждый год собираются здесь. На них смотрит весь мир
Бар РафаэлиДочери Сиона
Самые властные и сексуальные женщины Израиля
Итальянские жеребцы
Трусы, слюнявчики и китайский мясник. В Милане прошла неделя моды
Российский дизайнер оденет европейских детей
Меган Маркл с голыми ногами снова нарушила протокол
Принц Гарри похудел ради Меган Маркл
Юбка из 90-х вновь стала модной
Все материалы
Путешествия
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Все классные люди — приезжие»
Турки, мигранты и закрытые города. Зачем россиянам ехать на Кипр зимой
«Начинаешь понимать, из какого ты теста»
Боль, кислородное голодание, кайф. Москвичка пошла в поход по Гималаям и выжила
Японский отель уволил половину сотрудников-роботов и нанял вместо них людей
Летевшие из Таиланда россияне успокоили любителя виски ремнями и скотчем
Пожилой поляк перепутал самолет и улетел на Мальту вместо Гданьска
Школьник отправился на острова и умер в полете из-за отказа пилота помочь
Все материалы
Из жизни
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива»
Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Врачи спасли пациента от смерти с помощью 15 банок пива
Лунатик сделал предложение девушке во сне и забыл
Парижская стриптизерша избила незадачливого туриста
Мартышка отобрала у зеваки бутылку пива и опустошила ее
Все материалы
Сложный квиз о дизайне обычных автомобилей
Пытаемся различить и опознать машины с практически одинаковой внешностью
Лучшие концепты автосалона в Детройте
Автомобили будущего самого известного американского автосалона
Все новинки автосалона в Детройте
Самые интересные автомобили, представленные на первой выставке нового года
Самые странные автомобили
Трап, сарай, тостер и другие необычные гоночные машины в мире
Лимузин «Волга-Кортеж» из 90-х оценили в 4 миллиона рублей
Во Франции нашли коллекцию из 80 заброшенных автомобилей
В Казахстане решили создать собственную «Ладу»
Все материалы
Дом
Чувство долга
Ипотека сильно дорожает. Где россияне достанут деньги на жилье?
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
Крошка моя
Почему квартиры россиян станут меньше, но все равно подорожают
Видео из заваленной мусором российской квартиры шокировало пользователей сети
Укравшую десяток квартир россиянку оштрафовали на 200 тысяч рублей
Женщина сняла в московском банке деньги от продажи квартиры и пропала
Дешевую ипотеку признали опасной
Все материалы