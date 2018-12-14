Британка поблагодарила орангутана за ребенка после шести выкидышей

В зоопарке британского города Колчестер скончался 50-летний орангутан по кличке Раджанг (Rajang). Как сообщает издание The Mirror, он был любимцем местных жителей, а одна женщина и вовсе считает, что он помог ей родить после шести выкидышей.

Нина Мэрстон (Nina Marston) рассказала, что пришла в зоопарк в 2017 году после четырех лет безуспешных попыток выносить ребенка. После шести выкидышей она прошла лечение в больнице и внимательно следила за своим питанием и здоровьем. Будучи беременной в седьмой раз, она как-то отправилась с подругой в зоопарк, так как мечтала, чтобы Раджанг поцеловал ее живот через стекло.

«Я хожу в зоопарк с четырех лет, и Раджанг всегда был моим любимцем. Это место, в котором я забываю обо всех заботах», — рассказала она. Мэрстон отстояла огромную очередь к вольеру, приподняла кофту, а орангутан прислонился к ней губами через стекло. Британка расплакалась от счастья и поблагодарила обезьяну.

Спустя несколько месяцев Мэрстон родила дочку и назвала ее Элизабет.

В четверг, 13 декабря, Раджанг умер в возрасте 50 лет. По словам сотрудников зоопарка, последние несколько месяцев обезьяне становилось все хуже и хуже из-за старческих болезней. В конце концов, ветеринары приняли решение его усыпить.

Когда Мэрстон услышала эту новость, она была очень расстроена. Она назвала Раджанга «неотъемлемой частью зоопарка» и сильно огорчилась, что ее дочь не сможет увидеть обезьяну.

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