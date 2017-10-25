Любопытный бегемотик попал на фотографию помолвки

На фотографию помолвки, сделанную в зоопарке американского города Цинцинатти, штат Огайо, попал детеныш гиппопотама, который наблюдал за происходящим из своего бассейна. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

Ник Келбл (Nick Kelble) и Хейли Ролл (Hayley Roll) пришли в зоопарк в день годовщины своих отношений. Они хотели сфотографироваться с Фионой — бегемотиком, который родился в зоопарке в январе.

«Ник, мой парень, и я ждали в очереди на фотографирование, — рассказала Хейли. — Я кому-то дала телефон, чтобы нас сняли, поворачиваюсь и вижу, что Ник стоит на одном колене и делает предложение». Девушка ответила согласием.

В Instagram их фото собрало более 1,2 тысячи лайков.

В 2015 году сообщалось, что после возвращения из США ирландские туристы обнаружили на одном из своих селфи заглядывающего сзади жирафа. Они не заметили его, когда делали фотографию.