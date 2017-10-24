Клоун из фильма «Оно» испортил фотосессию помолвки

Пара американцев попросила брата невесты, начинающего комика Джесси МакЛарена (Jesse McLaren), снять и отредактировать фотографии со своей помолвки, и получила неожиданный результат, пишет News.com.au. Он не просто выполнил просьбу сестры, но и спрятал в каждом кадре изображение ужасного клоуна из произведений Стивена Кинга, и представил результат творчества на суд пользователей Twitter.

«Сестра попросила меня быть фотографом на ее помолвке, и я прифотошопил изображение клоуна Пеннивайза в каждый снимок. Жду, когда она заметит» — написал МакЛарен Twitter.

Комментарии и перепосты от пользователей не заставили себя ждать. Многие микроблогеры написали, что ждут следующего поста, в котором Джесси расскажет о реакции сестры на фотосет.

Некоторым стиль жениха показался куда более жутким, чем клоун Пеннивайз. «Действительно ужасно. Брюки-карго на помолвочных снимках» — написала блогер @ejayeff .

«Давайте будем честными: брюки-карго пугают гораздо сильнее» — подтвердил пользователь @fortheother.

