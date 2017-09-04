Красные шарики из канализации напугали австралийцев в преддверии премьеры «Оно»

Жители Сиднея столкнулись с необычной рекламной кампанией хоррора «Оно». Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает Mashable.

У канализационных стоков появились привязанные к решеткам красные воздушные шарики — атрибут клоуна Пеннивайза, героя фильма по роману Стивена Кинга.

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Одну из фотографий разместил в Twitter пользователь Ник Джонсон.

«Восхитительно жутко», — подписал он пост.

На снимке видно, что возле канализации также появились надписи белой краской: «Оно ближе, чем ты думаешь. Фильм "Оно" в кинотеатрах с 7 сентября».

Лента режиссера Андреса Мускетти стала ремейком фильма ужасов 1990 года. Экранизация одноименного романа Кинга повествует о том, как в маленьком американском городе начинают пропадать дети — их похищает жуткий клоун Пеннивайз.