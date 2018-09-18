Умер самый старый дельфин в неволе

В немецком зоопарке умер самый старый дельфин, живший в неволе. Как сообщает издание Daily Mail, животное ушло из жизни в возрасте 58 лет в воскресенье, 16 сентября.

Дельфин вида афалина по кличке Моби прожил в зоосаде города Нюрнберг 48 лет. Он стал отцом 13 дельфинят, которые живут в зоопарках по всей Европе: в Голландии, Испании и Португалии.

Смотрители заподозрили что-то неладное, когда в воскресенье с утра Моби не приплыл на кормление. Они отправились к нему и взяли анализы, чтобы понять причины недуга, но состояние дельфина ухудшалось очень быстро, и он скончался спустя несколько часов.

Сотрудники зоопарка рассказывают, что долгое время Моби был вожаком стаи и пользовался непререкаемым авторитетом среди сородичей. До 50 лет никто не мог сравниться с ним в силе. Когда его впервые смог победить дельфин помоложе, он стал держаться в отдалении от сородичей: либо играл самостоятельно, либо просто смотрел на них со стороны.

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Моби очень любил своих смотрителей и доверял им проводить любые процедуры до конца жизни: спокойно вел себя во время забора анализов и без сопротивления принимал лекарства.

Афалины, или бутылконосые дельфины, — самая известная и популярная разновидность дельфиновых. Они легко поддаются дрессировке, их даже используют в боевых целях. В естественной среде они живут около 25 лет, в неволе могут дожить до 50.

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