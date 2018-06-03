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Черный дельфин наглотался пакетов и умер

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На юге Таиланда умер черный дельфин, проглотивший 80 пластиковых пакетов. Об этом со ссылкой на местные власти пишет BBC News.

Животное обнаружили в водном канале еще 28 мая. На место были вызваны специалисты, которые пытались спасти дельфина, но 1 июня он скончался. Перед смертью его стошнило пятью пакетами.

Таиландский биолог объяснил журналистам, что дельфин не сумел бы выжить, поскольку из-за проглоченных мешков утратил способность есть. Оказалось, что в его желудке и горле скопилось около восьми килограммов пакетов, которые не позволяли животному проглатывать и переваривать пищу.

Власти Таиланда, как пишет BBC News, в мае объявили о намерении ввести дополнительный налог на пластиковые пакеты. Эта страна является крупным потребителем подобной продукции, и считается, что она ежегодно приводит к гибели сотен морских животных.

Гринды (или черные дельфины) достигают почти девяти метров в длину, их вес в среднем составляет 800 килограммов. Разные виды этого рода обитают в тропических морях и в прохладных широтах.

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