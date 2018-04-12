Кашалот проглотил 30 килограммов мусора и умер

В желудке и кишечнике мертвого кашалота, найденного у берегов Испании, обнаружили 29 килограммов мусора. Об этом сообщает издание Washington Post.

Тушу длиной 10 метров обнаружили в феврале недалеко от маяка на мысе Палос в юго-восточной части страны. При вскрытии выяснилось, что желудок и кишечник животного забиты отбросами. Среди прочего, оттуда достали мешки для мусора, пакеты из полипропилена, веревки, фрагменты рыболовных сетей и даже барабан. Причиной смерти стало воспаление брюшины — перитонит.

После гибели кашалота власти испанского региона Мурсия, где нашли животное, начали кампанию по борьбе с мусором. В ее рамках предполагается очистить местные пляжи, собрать данные о количестве и типах мусора, попадающего в море, и предупредить жителей о проблемах, связанных с неограниченным потреблением пластика и сбросом отходов в водоемы.

Кашалот — крупное морское млекопитающее, относящееся к отряду китообразных. Длина взрослых самцов достигает 20 метров, а масса — 50 тонн. Молодой самец, погибший у берегов Испании, весил всего семь тонн.

В марте сообщалось, что в 50 километрах от аргентинского города Пуэрто-Мадрин, провинция Чубут, на берег выбросились десятки белобочек. На пляже обнаружили 68 дельфинов, 49 из которых уже умерли. Еще 19 животных выжили, их удалось вернуть в море.

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