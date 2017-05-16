Ученые нашли мусорную столицу планеты

Ученые обнаружили место, которое можно назвать мусорной столицей планеты. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на исследование британских и австралийских ученых.

На острове Хендерсон, входящем в состав британской заморской территории Острова Питкэрн (Тихий океан), находится примерно 37,7 миллиона единиц мусора — пластик, зубные щетки, зажигалки, бритвы, приспособления для рыбалки.

Как указывают ученые, Хендерсон расположен в центре океанического течения, и к нему прибивает мусор с проходящих мимо кораблей и судов из Южной Америки. По оценкам специалистов, на острове находится 17 тонн мусора — по 671 предмету на квадратный метр его площади.

«Крабы поселяются в бутылочных крышках, в контейнерах и кувшинах. Сначала это кажется милым, но это совсем не так. Пластик старый, острый, хрупкий и токсичный», — рассказала изданию профессор Дженнифер Лэверс из университета Тасмании.

ЮНЕСКО занесло остров Хендерсон в список коралловых атоллов с уникальной экологией. По словам Лэверс, практически каждый остров мира и каждый вид фауны в океане в той или иной мере страдает от мусора, который производит человечество.