Мир
 

Ученые опубликовали видео с заваленного пластиковым мусором острова

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Видео: IMAS - Institute for Marine and Antarctic Studies / YouTube

Ученые из университета Тасмании и австралийского Института морских и арктических исследований опубликовали видео с острова Хендерсон — своеобразной «мусорной столицы» планеты. Оно размещено на YouTube.

На острове Хендерсон, входящем в состав британской заморской территории Острова Питкэрн (Тихий океан), находится примерно 37,7 миллиона единиц мусора — пластик, зубные щетки, зажигалки, бритвы, приспособления для рыбалки. При этом его площадь всего 32 квадратных километра.

Остров расположен в центре океанического течения, и к нему прибивает мусор с проходящих мимо кораблей и судов из Южной Америки. По оценкам специалистов, на острове находится 17 тонн мусора — по 671 предмету на квадратный метр его площади.

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