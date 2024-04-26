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12:44, 26 апреля 2024Культура

Суд Москвы оштрафовал Киркорова

Суд Москвы оштрафовал Киркорова за ранее неуплаченный штраф

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Таганский суд Москвы оштрафовал певца Филипа Киркорова. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Киркоров признан виновным в уклонении от исполнения административного наказания. За ранее неуплаченный штраф артисту назначили еще один штраф в двукратном размере от первого — шесть тысяч рублей.

По данным «Известий», в марте 2022 года артисту выписали штраф в три тысячи рублей за неправильную парковку. На уплату Киркорову отвели 60 дней, однако артист проигнорировал это условие.

Ранее у известной российской актрисы Александры Урсуляк нашли долги за жилищно-коммунальные услуги в десятки тысяч рублей.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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