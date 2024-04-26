Суд Москвы оштрафовал Киркорова за ранее неуплаченный штраф

Таганский суд Москвы оштрафовал певца Филипа Киркорова. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Киркоров признан виновным в уклонении от исполнения административного наказания. За ранее неуплаченный штраф артисту назначили еще один штраф в двукратном размере от первого — шесть тысяч рублей.

По данным «Известий», в марте 2022 года артисту выписали штраф в три тысячи рублей за неправильную парковку. На уплату Киркорову отвели 60 дней, однако артист проигнорировал это условие.

Ранее у известной российской актрисы Александры Урсуляк нашли долги за жилищно-коммунальные услуги в десятки тысяч рублей.