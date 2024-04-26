На Украине смогут уволить за несообщение о родственниках в новых регионах России

«Страна.ua»: украинцев уволят за умалчивание о родственниках в новых регионах РФ

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект, согласно которому граждан страны смогут уволить за несообщение о родственниках и других близких лицах, находящихся в новых регионах России. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Отмечается, что в правила трудового распорядка, за нарушение которого могут уволить, внесли обязательство: «предоставление работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, место постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых находится на территории государства-агрессора».

Как пишет издание, в главном юридическом управлении Рады это раскритиковали. По мнению управления, норма нарушает Конституцию Украины, а также может привести к неограниченности трактовки, а это нарушит права работников.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Основные положения законопроекта вступят в силу через месяц после опубликования.