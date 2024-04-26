В США заявили об отсутствии планов конфликтовать с Пекином

Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон не намерен конфликтовать с Пекином

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе МИД КНР Ван И, что Вашингтон не намерен конфликтовать с Пекином. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Китая.

«США не стремятся изменить систему Китая, не намерены вступать в конфликт с Китаем, не добиваются разрыва связей с Китаем и не стремятся сдерживать развитие Китая, развивающийся и успешный Китай — это благо для мира», — сказал американский дипломат своему китайскому коллеге в ходе двусторонней встречи.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами и искать точки соприкосновения.