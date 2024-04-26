Си Цзиньпин назвал США партнерами и призвал искать точки соприкосновения

Си Цзиньпин заявил госсекретарю Блинкену, что Китай и США должны быть партнерами

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами и искать точки соприкосновения. Слова китайского лидера передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«За прошедшие 45 лет отношения двух стран пережили взлеты и падения и показали нам много важного: две страны должны быть партнерами, а не противниками, помогать друг другу достичь успехов, а не причинять друг другу вред», — сказал Си, призвав обе страны при сохранении разногласий искать точки соприкосновения и быть верными своему слову.

Ранее Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что Пекин не будет закрывать глаза на поддержку независимости Тайваня, исходящую от третьих стран. Глава КНР назвал вопрос Тайваня «красной линией» в отношениях двух стран.