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18:55, 2 апреля 2024Мир

Си Цзиньпин пригрозил Байдену в вопросе Тайваня

Си Цзиньпин: Китай не будет закрывать глаза на поддержку независимости Тайваня

Фото: Carlos Barria / Reuters

Китай не будет закрывать глаза на поддержку независимости Тайваня, исходящую от третьих стран. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, сообщает РИА Новости.

Глава КНР назвал вопрос Тайваня «красной линией» в китайско-американских отношениях.

Си Цзиньпин также пригрозил, что КНР не будет бездействовать, если Соединенные Штаты будут добиваться «лишения Китая его законного права на развитие».

Вечером 2 апреля Байден и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого состоялся «откровенный и углубленный обмен мнениями» относительно двухсторонних отношений.

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      Елизавета Мытарева
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