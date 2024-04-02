Си Цзиньпин пригрозил Байдену в вопросе Тайваня

Си Цзиньпин: Китай не будет закрывать глаза на поддержку независимости Тайваня

Китай не будет закрывать глаза на поддержку независимости Тайваня, исходящую от третьих стран. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, сообщает РИА Новости.

Глава КНР назвал вопрос Тайваня «красной линией» в китайско-американских отношениях.

Си Цзиньпин также пригрозил, что КНР не будет бездействовать, если Соединенные Штаты будут добиваться «лишения Китая его законного права на развитие».

Вечером 2 апреля Байден и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого состоялся «откровенный и углубленный обмен мнениями» относительно двухсторонних отношений.