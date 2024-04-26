Беременность Кайли Дженнер от Тимоти Шаламе опровергли

Инсайдеры опровергли беременность телезвезды Кайли Дженнер от актера Тимоти Шаламе. Об этом сообщает Us Weekly.

«Кайли не беременна», — рассказали они в беседе с журналистами.

В то же время собеседники издания заявили, что знаменитости все еще находятся в отношениях. По их словам, в настоящий момент Шаламе занят съемками в фильме о музыкальном исполнителе Бобе Дилане. «Кайли и Тимоти поддерживали связь, пока он был на съемках фильма, и они до сих пор вместе», — пояснили источники.

Ранее фанаты заподозрили Кайли Дженнер в беременности из-за одной детали на новом фото. Пользователи платформы Reddit обратили внимание на снимок, который телезвезда опубликовала на своей странице в соцсетях и позже удалила. На размещенном кадре она была запечатлена в черном худи с капюшоном и спортивных штанах.