Кайли Дженнер заподозрили в беременности

Фанаты заподозрили американскую телезвезду Кайли Дженнер в беременности из-за одной детали на новом фото. Соответствующие комментарии появились на платформе Reddit.

Пользователи сети обратили внимание на снимок, который 26-летняя бизнесвумен опубликовала на своей странице в соцсетях. На размещенном кадре, который она впоследствии удалила, были запечатлены ее сестры и мать Крис Дженнер в черных платьях. При этом видно, что сама предпринимательница одета в черное худи и спортивные штаны.

Многие юзеры предположили, что Дженнер ждет ребенка от американского и французского актера Тимоти Шаламе. «Почему Кайли одета как для похода в спортзал?», «Она снова беременна и скрывает это», «Кайли в своем фирменном спортивном костюме для беременных. Может, поэтому и удалила фото», «Если это правда, то будет кошмар», «Это нормально и это их выбор. Они достаточно взрослые и богатые, чтобы иметь ребенка, если захотят», — писали они.

В марте сообщалось, что фанаты заподозрили Кайли Дженнер в расставании с Тимоти Шаламе, поскольку с начала года они редко появлялись на мероприятиях вместе. Также поводом для беспокойства стало видео, в котором телезвезда показала, как занимается повседневными делами вместе со старшей сестрой Кендалл Дженнер и шестилетней дочерью Сторми.