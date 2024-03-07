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13:22, 7 марта 2024Ценности

Фанаты заподозрили Кайли Дженнер в расставании с Тимоти Шаламе

Фото: Robert Deutsch / Reuters

Фанаты заподозрили телезвезду Кайли Дженнер в расставании с актером Тимоти Шаламе. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok.

С начала года звездную пару очень редко видели вместе. 5 марта 26-летняя предпринимательница поделилась видео, в котором показала, как занимается повседневными делами вместе со старшей сестрой Кендалл Дженнер и шестилетней дочерью Сторми.

В данном ролике поклонники разглядели детали, указывающие на разрыв отношений знаменитостей. По их мнению, Дженнер стала больше времени проводить с семьей и со всеми домашними обязанностями справляется самостоятельно. «Ребята, вы видели тень Тимоти?», «Кайли — лучшая мама», «Ты такая замечательная мать, и твоим детям повезло, что у них есть ты», «Я чувствую, что весь роман Тимоти и Кайли постепенно подходит к концу. Я ощущаю это», — писали они.

В январе инсайдеры раскрыли неожиданные подробности отношений Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. По их словам, предпринимательница захотела, чтобы ее избранник разорвал все связи со своими бывшими возлюбленными, даже с теми, с кем он до сих пор дружит.

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      Мария Винар
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