Раскрыты неожиданные подробности отношений Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

Инсайдеры раскрыли неожиданные подробности отношений телезвезды Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе. Соответствующий материал появился на сайте издания Heat World.

По их словам, предпринимательница захотела, чтобы ее избранник разорвал все связи со своими бывшими возлюбленными, даже с теми, с кем он до сих пор дружит. «Предположительно, Тимоти также предоставил Кайли пароли от своих социальных сетей и круглосуточно делится с ней своим местоположением. Он явно находится под ее чарами», — рассказали источники.

Причиной для подобных запретов стал неудачный роман Дженнер с рэпером Трэвисом Скоттом, который является отцом ее дочери Сторми и сына Эйра. «Кайли прошла через ад с мужчинами. Она потеряла так много доверия и стала неуверенной в себе, поэтому устанавливает правила для Тимоти», — объяснили собеседники портала.

Кроме того, стало известно, что у звезды «Дюны» строгий запрет на публикацию совместных фото с Дженнер в социальных сетях и упоминания ее имени в интервью. «Кайли сказала ему, что если он хочет быть в ее жизни, он должен оправдать ее ожидания. Это включает в себя следование ее длинному и странному списку того, что можно делать и что нельзя», — заключили инсайдеры.

Ранее сообщалось о тайном переезде Тимоти Шаламе в особняк Кайли Дженнер. Выяснилось, что возлюбленные сделали серьезный шаг в своих отношениях. В настоящий момент актер перевозит свои вещи в дом телезвезды.