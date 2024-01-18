Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:46, 18 января 2024Ценности

Раскрыты неожиданные подробности отношений Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

Фото: Robert Deutsch / USA Today Sports / Reuters

Инсайдеры раскрыли неожиданные подробности отношений телезвезды Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе. Соответствующий материал появился на сайте издания Heat World.

По их словам, предпринимательница захотела, чтобы ее избранник разорвал все связи со своими бывшими возлюбленными, даже с теми, с кем он до сих пор дружит. «Предположительно, Тимоти также предоставил Кайли пароли от своих социальных сетей и круглосуточно делится с ней своим местоположением. Он явно находится под ее чарами», — рассказали источники.

Причиной для подобных запретов стал неудачный роман Дженнер с рэпером Трэвисом Скоттом, который является отцом ее дочери Сторми и сына Эйра. «Кайли прошла через ад с мужчинами. Она потеряла так много доверия и стала неуверенной в себе, поэтому устанавливает правила для Тимоти», — объяснили собеседники портала.

Кроме того, стало известно, что у звезды «Дюны» строгий запрет на публикацию совместных фото с Дженнер в социальных сетях и упоминания ее имени в интервью. «Кайли сказала ему, что если он хочет быть в ее жизни, он должен оправдать ее ожидания. Это включает в себя следование ее длинному и странному списку того, что можно делать и что нельзя», — заключили инсайдеры.

Ранее сообщалось о тайном переезде Тимоти Шаламе в особняк Кайли Дженнер. Выяснилось, что возлюбленные сделали серьезный шаг в своих отношениях. В настоящий момент актер перевозит свои вещи в дом телезвезды.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Армия России взяла под контроль первый населенный пункт в 2024 году. Где он находится и какое значение имеет?

      Россиян предупредили об опасной рекламе в поисковиках

      В Reddit приготовились к выходу на биржу

      Огневую мощь российских десантных кораблей увеличат

      24-летняя дочь Снуп Догга перенесла инсульт

      Кадыров опубликовал видео с находящимся на передовой сыном Адамом

      Украина интенсивно занялась восстановлением авиасообщения

      Раскрыты неожиданные подробности отношений Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

      Элитную подмосковную гимназию обвинили в издевательствах над детьми бойца СВО

      Медведев вышел в третий круг Australian Open

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше